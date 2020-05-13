ЕГЭ и пандемия COVID-19: рассказываем, как изменятся приемы в ВУЗы и что делать родителям

13 Май 2020 2020-05-13T18:42:21+03:00

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Министерство просвещения ознаменовало повторный перенос сроков выпускных экзаменов для школьников. Ранее старт тестирования уже сдвигали на 8 июня, однако, теперь ясно, что итоговые испытания перенесут на еще более поздний срок.

Возникает закономерный вопрос: когда же все таки стартует ЕГЭ? Пояснения дал заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

- Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время, - прокомментировал Басюк.

Глава структуры подтвердил слова коллеги и отметил, что в этом году проходить итоговое тестирование будут не все школьники. Однако, отдельное внимание обратят на соблюдение всех мер предосторожности.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено, – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Еще один важный вопрос, который беспокоит многих родителей, касается аттестатов для тех, кто не будет сдавать ЕГЭ. Такие школьники получат заветный документ или нет?

Выяснилось , что для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

Хорошо, а какая судьба ждет тех, кто заканчивает 9-й класс?

Для них полностью отменили экзамены в этом году, оценки в аттестат им также выставят на основе годовых отметок.

Очень многие родители воспринимают ОГЭ, как репетицию ЕГЭ. Возникает вопрос, а не проведут ли нынешних девятиклассников ОГЭ в следующем году, чтобы школьники могли потренировать и набраться опыта перед 11-м классом?

Нет, ОГЭ это все-таки не тренировка единого госэкзамена. Это отдельная итоговая аттестация — она необходима, в первую очередь, тем, кто не пойдет дальше учиться в десятый класс, а поступит в другое учебное заведение. Именно поэтому переноса ОГЭ на следующий год не будет. Но десятиклассники пройдут в начале учебного года Всероссийские проверочные работы. По их итогам преподаватели смогут понять, какие у учеников есть пробелы в знаниях и соответствующим образом.

А если школьник откажется от ЕГЭ, но поступить в ВУЗ решит в следующем году?

Если кто-то из нынешних выпускников 11 класса откажется от сдачи итогового тестирования, но через несколько лет решит поступить в высшее учебное заведение, у него будет возможность зарегистрироваться и сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года. Уже сейчас действует такой порядок для тех, кто по каким-то причинам оказался без результатов ЕГЭ. Кстати, те кто планировал именно так сдавать ЕГЭ в этом году, могут сдавать его, как и собирались – в те даты, которые будут названы в ближайшее время.

Будет ли возможность поменять предметы по выбору, так как впереди есть время на подготовку?

Поменять предметы, которые школьники выбирают сами, нельзя, несмотря на отсрочку. Все дело в том, что задания для определенных вариантов составляются заранее. Таким образом, тем, кто планирует поступление в вузы, стоит усердно готовиться и не рассчитывать на поблажки.

Что изменится для медалистов?

Изменение правил коснуться и таких учеников. Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и оба полугодия закрыл на "отлично". Детальные правила для них еще уточняются. На данный момент профильное министерство корректирует правила поступления в ВУЗы отличников.

Как изменится прием в вузы?

Министерство высшего образования, очевидно, будет корректировать приемную компанию – хотя бы в части сроков, но более детальные решения появятся в ближайшее время. Пока известна следующая позиция Минобра:

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков. - Мы понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказались многие российские семьи, особенно те семьи, где дети заканчивают школы и планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.

Ассоциация ведущих вузов страны «Глобальные университеты» (в нее входят Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Российский университет дружбы народов и другие) и Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которые и предложили некоторое время назад министерству Просвещения провести ЕГЭ только для тех, кто собирается продолжить образование, рассказали о том, как им видится прием в университеты и институты в сложившихся условиях.

Представители ассоциации предложили отложить приемную кампанию до 15 августа и перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов также рекомендовано перенести в онлайн-режим. Вузы при этом смогут сами установить начало учебного года, и, по предварительным оценкам, смогут сделать это не позднее 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU