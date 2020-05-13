В Новочеркасске отделение хирургии горбольницы закрыли на карантин
В Новочеркасске хирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи закрыли на карантин.
У одного из пациентов был выявлен коронавирус. Об этом сообщает издание «Ерш» со ссылкой на главного врача медицинского учреждения.
В отделение поступил пациент, у которого позже нашли COVID-19. Теперь отделение будет закрыто в течение двух недель. Там будет проведена санитарная обработка. Зараженного пациента уже перевели в инфекционную больницу. К счастью, в операции он не нуждается. В БСМП ему оказали должную помощь. А также дали советы по дальнейшему лечению.
Под карантин в отделении попали все пациенты и персонал, у которого могли быть контакты с зараженным. Новых пациентов теперь будут доставлять в хирургию горбольницы №3.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крыло Перинатального центра закрыли на карантин после того, как женщина с коронавирусом родила ребенка.
Мама и малыш чувствуют себя хорошо.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU