2020-05-13T19:08:09+03:00
Происшествия

В Новочеркасске отделение хирургии горбольницы закрыли на карантин

Виной тому стал пациент, у которого выявили коронавирус
Виктория Никитина
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В Ростовской области больницу закрыли на карантинВ Ростовской области больницу закрыли на карантинФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Новочеркасске хирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи закрыли на карантин.

У одного из пациентов был выявлен коронавирус. Об этом сообщает издание «Ерш» со ссылкой на главного врача медицинского учреждения.

В отделение поступил пациент, у которого позже нашли COVID-19. Теперь отделение будет закрыто в течение двух недель. Там будет проведена санитарная обработка. Зараженного пациента уже перевели в инфекционную больницу. К счастью, в операции он не нуждается. В БСМП ему оказали должную помощь. А также дали советы по дальнейшему лечению.

Под карантин в отделении попали все пациенты и персонал, у которого могли быть контакты с зараженным. Новых пациентов теперь будут доставлять в хирургию горбольницы №3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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