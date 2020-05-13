В Новочеркасске отделение хирургии горбольницы закрыли на карантин

13 Май 2020 2020-05-13T19:08:09+03:00

Виной тому стал пациент, у которого выявили коронавирус

Изменить размер текста: A A

В Новочеркасске хирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи закрыли на карантин.

У одного из пациентов был выявлен коронавирус. Об этом сообщает издание «Ерш» со ссылкой на главного врача медицинского учреждения.

В отделение поступил пациент, у которого позже нашли COVID-19. Теперь отделение будет закрыто в течение двух недель. Там будет проведена санитарная обработка. Зараженного пациента уже перевели в инфекционную больницу. К счастью, в операции он не нуждается. В БСМП ему оказали должную помощь. А также дали советы по дальнейшему лечению.

Под карантин в отделении попали все пациенты и персонал, у которого могли быть контакты с зараженным. Новых пациентов теперь будут доставлять в хирургию горбольницы №3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крыло Перинатального центра закрыли на карантин после того, как женщина с коронавирусом родила ребенка.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU