2020-05-13T19:18:01+03:00
Общество

Ростовчанина осудят за фейк о конфликте на дороге

Ему грозит штраф и лишение свободы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанина подозревают в распространения ложной информации о конфликте автомобилистов и сотрудников ДПСРостовчанина подозревают в распространения ложной информации о конфликте автомобилистов и сотрудников ДПСФото: Михаил ФРОЛОВ
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В донской столице 35-летнего горожанина осудят за распространение ложной информации о конфликте воителей и инспекторов ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Следователи считают, что мужчина умышленно разместил в популярном мессенджере видеозапись с фейковой информацией о массовом конфликте между водителями авто и инспекторами ДПС, проверявшими разрешения на передвижение по городу.

- Эта информация вызвала широкий общественный резонанс среди пользователей интернет-сети и могла повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения и нанести ущерб здоровью граждан, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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