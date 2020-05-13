Ростовчанина осудят за фейк о конфликте на дороге
В донской столице 35-летнего горожанина осудят за распространение ложной информации о конфликте воителей и инспекторов ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
Следователи считают, что мужчина умышленно разместил в популярном мессенджере видеозапись с фейковой информацией о массовом конфликте между водителями авто и инспекторами ДПС, проверявшими разрешения на передвижение по городу.
- Эта информация вызвала широкий общественный резонанс среди пользователей интернет-сети и могла повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения и нанести ущерб здоровью граждан, - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU