В Ростове автомобилистам будут грозить штрафы за парковку на газонах

13 Май 2020 2020-05-13T19:45:28+03:00

В Ростове за парковку на газонах грозят крупные штрафы. Фото: администрация Ростова

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Городская администрация предупредила о штрафах за парковку на газонах.

В настоящее время идут работы по благоустройству: высаживаются новые деревья и сеются газоны. До этого автомобилисты считали нормальной парковку на газонах, что крайне портит внешний облик города.

- Представители районных администраций регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей «Правил благоустройства территории Ростова-на-Дону». Так, водитель транспортного средства на проспекте Соколова оставил машину на тротуаре, захватив часть газона. Это нанесло ущерб не до конца проросшему участку газонной травы, - заявили в администрации города.

Сейчас чиновники уже направили запрос в полк ДПС ГИБДД УМВД по городу Ростову-на-Дону, чтобы установить личность собственника транспортного средства. А затем он будет привлечен к ответственности.

За нарушение правил благоустройства территории Ростова жителю грозит административный штраф. Для физических лиц - от 300 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 8000 до 30000 рублей, для юридических лиц – от 25000 до 70000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU