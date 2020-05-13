2020-05-13T19:45:28+03:00
Общество

В Ростове автомобилистам будут грозить штрафы за парковку на газонах

Личность первого нарушителя уже устанавливается
Виктория Никитина
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ростове за парковку на газонах грозят крупные штрафы. Фото: администрация РостоваВ Ростове за парковку на газонах грозят крупные штрафы. Фото: администрация Ростова
Изменить размер текста:

Городская администрация предупредила о штрафах за парковку на газонах.

В настоящее время идут работы по благоустройству: высаживаются новые деревья и сеются газоны. До этого автомобилисты считали нормальной парковку на газонах, что крайне портит внешний облик города.

- Представители районных администраций регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей «Правил благоустройства территории Ростова-на-Дону». Так, водитель транспортного средства на проспекте Соколова оставил машину на тротуаре, захватив часть газона. Это нанесло ущерб не до конца проросшему участку газонной травы, - заявили в администрации города.

Сейчас чиновники уже направили запрос в полк ДПС ГИБДД УМВД по городу Ростову-на-Дону, чтобы установить личность собственника транспортного средства. А затем он будет привлечен к ответственности.

За нарушение правил благоустройства территории Ростова жителю грозит административный штраф. Для физических лиц - от 300 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 8000 до 30000 рублей, для юридических лиц – от 25000 до 70000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Припарковавшийся на газоне в Ростове местный автохам взбесил горожан.

Снимок с автохамом появился в соцсети.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина с судимостью за убийство выпал из окна в Ростове
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются заморозки
Виктория Лопырева занялась медитацией во время действия режима самоизоляции
В Ростовской области сотрудница полиции едва не погибла после нападения рецидивистки
Подросток умер на стройке в Ростовской области
В Ростовскую область людям запретили приезжать на срок менее двух недель
В Ростове автомобилистам будут грозить штрафы за парковку на газонах
Жители Ростовской области могут лишиться 30 тысяч рублей за прогулку без маски
Ростовчанина осудят за фейк о конфликте на дороге
В Новочеркасске отделение хирургии горбольницы закрыли на карантин
ЕГЭ и пандемия COVID-19: рассказываем, как изменится прием в вузы и что делать родителям
Баста нанес сокрушительный удар по русскому балету
Почему свое дело надо начинать в кризис?
Перевести исполнение заказов в режим онлайн: систему удаленной печати документов разработали в ДГТУ
В Ростовской области сохраняется риск взрывного роста больных COVID-19
В Ростовском зоопарке появилось на свет быстроногое чудо
Присылайте свои фотографии на позитивный конкурс для ростовчан
Салоны красоты в Ростовской области могут заработать после 18 мая
Жителям Ростовской области продлили действие пропусков до распоряжения губернатора
В Ростове-на-Дону животным можно сделать бесплатную прививку от бешенства
В Ростовской области сохраняется запрет на посещение фитнес-центров