В Ростовскую область людям запретили приезжать на срок менее двух недель

13 Май 2020 2020-05-13T19:55:21+03:00

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Люди не смогут приехать в Ростовскую область на срок менее 14-ти дней, даже при наличии недвижимости или близких родственников. Как рассказал начальник Управления информационной политики региона Сергей Тюрин, прибывшим из других субъектов РФ необходимо сообщить о своем приезде в муниципальный центр мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции.

Приезжим придется оставить все свои контактные данные, указать место пребывания и соблюдать обязательную самоизоляцию сроком в две календарных недели. А в случае появления симптомов коронавируса немедленно обратиться к врачу по телефону, который должен назначить тестирования на COVID-19.

В Ростовской области сейчас необходимо соблюдать режим ношения масок при посещении общественных мест. Сумма штрафа за это нарушение составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU