В Ростовской области сотрудница полиции едва не погибла после нападения рецидивистки

13 Май 2020 2020-05-13T20:20:45+03:00

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В донском регионе сотрудница правоохранительных органов едва не погибла после ранения в шею.

Инцидент произошел 10 мая на улице Морской в городе Волгодонске. На девушку было совершено нападение, на нее набросилась неизвестная женщина. Злоумышленница два раза ударила правоохранительницу шилом в шею, а затем забрала у нее телефон и сумку. Окровавленная сотрудница полиции осталась на дороге.

- Пострадавшая сама вызвала себе «скорую». Врачи нашли у нее две точечные раны и отправили лечиться, - сообщают региональные СМИ.

Позже стало известно, что на девушку напала 55-летняя уроженка Пермской области. Женщина ранее уже была судима за кражи. Нападавшую задержали, скоро на нее заведут уголовное дело.

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Все похищенное скоро вернется владелице.

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ИСТОЧНИК KP.RU