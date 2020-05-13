2020-05-13T20:20:45+03:00
Происшествия

В Ростовской области сотрудница полиции едва не погибла после нападения рецидивистки

Пострадавшая сама смогла вызвать скорую помощь
Виктория Никитина
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В Ростовской области сотрудницу полиции едва не убила рецидивисткаВ Ростовской области сотрудницу полиции едва не убила рецидивисткаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В донском регионе сотрудница правоохранительных органов едва не погибла после ранения в шею.

Инцидент произошел 10 мая на улице Морской в городе Волгодонске. На девушку было совершено нападение, на нее набросилась неизвестная женщина. Злоумышленница два раза ударила правоохранительницу шилом в шею, а затем забрала у нее телефон и сумку. Окровавленная сотрудница полиции осталась на дороге.

- Пострадавшая сама вызвала себе «скорую». Врачи нашли у нее две точечные раны и отправили лечиться, - сообщают региональные СМИ.

Позже стало известно, что на девушку напала 55-летняя уроженка Пермской области. Женщина ранее уже была судима за кражи. Нападавшую задержали, скоро на нее заведут уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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