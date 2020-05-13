Виктория Лопырева занялась медитацией во время действия режима самоизоляции

13 Май 2020 2020-05-13T20:58:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовская модель Виктория Лопырева решила заняться медитацией на самоизоляции.

Девушка в своем аккаунте в соцсети Инстаграм опубликовала новое фото. На снимке красавица сидит в позе "лотоса". А под фотографией Виктория порассуждала о метафорической смерти и отметила, что это лучшее, что может случиться во время карантина.

- Основной смысл процесса: поблагодарить за все и попрощаться со старым собой со всеми ограничивающими убеждениями и оценочными суждениями, - написала модель.

Подписчики Виктории Лопыревой активно поддержали модель в ее новом увлечении и попросили поделиться ощущениями.

«Вика, можно будет подробно пост о том, что почувствовали при медитации? Мне бы очень хотелось подробнее узнать об этом», — написала одна из подписчиц.

Но нашлись и те, кто засомневался, что такие умные мысли принадлежат самой Виктории.

«Виктория, мне вот интересно, это все ваши мысли, или цитируете кого-то? Потому что, с таким восприятием и изложением жизни, вам пора организовать свою программу на телевидении, или создавать книжные переплеты», — спросил другой пользователь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин.

Красавица посоветовала почаще радоваться жизни.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU