2020-05-13T20:58:49+03:00
Общество

Виктория Лопырева занялась медитацией во время действия режима самоизоляции

Девушка рассказала о своем увлечении в соцсети
Виктория Никитина
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Виктория Лопырева занялась медитацией. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВиктория Лопырева занялась медитацией. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовская модель Виктория Лопырева решила заняться медитацией на самоизоляции.

Девушка в своем аккаунте в соцсети Инстаграм опубликовала новое фото. На снимке красавица сидит в позе "лотоса". А под фотографией Виктория порассуждала о метафорической смерти и отметила, что это лучшее, что может случиться во время карантина.

- Основной смысл процесса: поблагодарить за все и попрощаться со старым собой со всеми ограничивающими убеждениями и оценочными суждениями, - написала модель.

Подписчики Виктории Лопыревой активно поддержали модель в ее новом увлечении и попросили поделиться ощущениями.

«Вика, можно будет подробно пост о том, что почувствовали при медитации? Мне бы очень хотелось подробнее узнать об этом», — написала одна из подписчиц.

Но нашлись и те, кто засомневался, что такие умные мысли принадлежат самой Виктории.

«Виктория, мне вот интересно, это все ваши мысли, или цитируете кого-то? Потому что, с таким восприятием и изложением жизни, вам пора организовать свою программу на телевидении, или создавать книжные переплеты», — спросил другой пользователь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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