2020-05-13T21:38:56+03:00
Общество

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются заморозки

Температура опустится до -2 градусов
Виктория Никитина
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В Ростовскую область снова направляются заморозкиВ Ростовскую область снова направляются заморозкиФото: "КП" Архив
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Донские синоптики предупредили о возможных заморозках в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Уже в ближайшие сутки на донской регион опустятся заморозки. К счастью, такая участь постигнет только некоторые районы. Температура воздуха понизится до 0...-2 градусов. От такой резкой смены погоды есть вероятность гибели сельскохозяйственных культур.

- Жителям региона рекомендуем быть предельно внимательными на дорогах в период заморозков. Также в этот период возможны ветер и другие неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим не рекомендуется парковать машины под слабозакрепленными конструкциями, - сообщили в ведомстве.

В Ростове-на-Дону 14 мая тоже похолодает и пройдут дожди. Температура опустится до +17 градусов, и на протяжении всего следующего дня будут осадки.

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Резкий рост атмосферного давления подпортит состояние метеочувствительных горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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