Мужчина с судимостью за убийство выпал из окна в Ростове

13 Май 2020 2020-05-13T21:56:10+03:00

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В донской столице ранее судимый за убийство мужчина выпал из окна.

Инцидент произошел вчера, 12 мая, на улице Содружества вблизи дома № 35. Об этом сообщает информационный портал Rostov.ru.

Жильцы сообщили, что дне они услышали громкий хлопок, поэтому, разумеется, все стали выглядывать в окна. Картина предстала крайне не живописная - на асфальте лежал труп мужчины. Очевидцы незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию.

Позже стало известно, что погибший имел судимость за убийство, но срок за преступление не отбывал. У него было обнаружено психическое расстройство и назначено принудительное лечение. Стоит отметить, что он не жил в доме, в районе которого произошла трагедия. Причины инцидента пока остаются неизвестными.

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ИСТОЧНИК KP.RU