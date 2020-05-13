2020-05-13T21:56:10+03:00
Происшествия

Мужчина с судимостью за убийство выпал из окна в Ростове

Причины произошедшего устанавливают правоохранители
Виктория Никитина
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Судимый за убийство ростовчанин выпал из окна. Фото: соцсетиСудимый за убийство ростовчанин выпал из окна. Фото: соцсети
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В донской столице ранее судимый за убийство мужчина выпал из окна.

Инцидент произошел вчера, 12 мая, на улице Содружества вблизи дома № 35. Об этом сообщает информационный портал Rostov.ru.

Жильцы сообщили, что дне они услышали громкий хлопок, поэтому, разумеется, все стали выглядывать в окна. Картина предстала крайне не живописная - на асфальте лежал труп мужчины. Очевидцы незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию.

Позже стало известно, что погибший имел судимость за убийство, но срок за преступление не отбывал. У него было обнаружено психическое расстройство и назначено принудительное лечение. Стоит отметить, что он не жил в доме, в районе которого произошла трагедия. Причины инцидента пока остаются неизвестными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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