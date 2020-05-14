2020-05-14T08:51:42+03:00
Общество

В Ростове нашли подготовленную к самоизоляции лавочку

"Жесткие карантинные меры в одном из ростовских дворов"
Виктория Никитина
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В Ростове лавочку подготовили к самоизоляции недобросовестных горожанВ Ростове лавочку подготовили к самоизоляции недобросовестных горожан
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Ростовчане высмеяли лавочку, которую подготовили к режиму самоизоляции.

В одном из ростовских дворов обнаружилась скамейка, которую кто-то обмотал пленкой. Горожане предположили, что это сделано для того, чтобы гуляющие ростовчане не смогли присесть и отдохнуть или же просто посидеть и поболтать с соседом. Местные жители, разумеется отнеслись с юмором к произошедшему. Они сфотографировали такое современное приспособление и выложили в одном из местных пабликов соцсети.

- Жесткие карантинные меры в одном из ростовских дворов, - написал автор снимка.

Пользователи в комментариях в шутку написали, что теперь хочется сесть на лавочку специально. Некоторые горожане решили, что лавочку просто покрасили. А некоторые предложили еще сверху ее колючей проволокой обтянуть

«У нас во дворе две лавки мазутом испачкали», — пожаловалась местная жительница.

Некоторые предположили, что скамейку просто покрасили. Другие предложили обтянуть ее колючей проволокой.

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Безболезненно посидеть могут только счастливые владельцы ключика от замка скамьи-трансформера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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