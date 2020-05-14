Ростовчанка с пятью детьми четыре года не может получить паспорт

14 Май 2020 2020-05-14T09:34:43+03:00

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Сима Пашаева работала на Темернике, но когда из-за введенного режима самоизоляции рынок закрыли, женщина осталась без работы. Сейчас она с трудом выживает с пятью детьми, не имея даже возможности оформить пособия на малышей

Девушка рассказала порталу Privet-Rostov.ru свою историю. Она уже 14 лет живет в Ростове и имеет пятерых детей. Так случилось, что четыре года назад Сима потеряла паспорт и восстановить документ до сих пор не может. В полиции ей было выдано временное удостоверение, с ним она родила последних двух детей. Но с таким документом нет возможности оформить пособие по уходу за ребенком и другие социальные выплаты. Стоит отметить, что многодетная мать-одиночка проживает на съемной квартире и ее семья катастрофически нуждается в деньгах, потому что Темерник закрыт и, следовательно, работы у нее нет.

- Я родилась в Азербайджане, - говорит 35-летняя Сима. – Когда мне было семь лет, меня перевезли в Волгоград. Там я закончила школу, в 18 лет вышла замуж. Первый ребёнок у меня от первого мужа. С ним мы вскоре расстались. Понятно, что все документы у меня были, ведь я много лет живу в России и имею российское гражданство.

К тому же Сима рано потеряла родителей и воспитал ее дядя, который и получал паспорт при совершеннолетии девочки. Второй раз Сима "вышла замуж" уже в Ростове, куда она переехала 14 лет назад. Но девушка жила со своим избранником без штампов в паспорте. Первый муж у нее был азербайджанец, а сожитель – дагестанец.

Семья проживала на съемной квартире, а за 11 лет гражданского брака в Ростове Сима родила еще четверых детей: трех девочек и одного мальчика. Старшие дети уже ходят в школу, а с младшими она сидела дома самостоятельно, пока ее гражданского мужа не отправили в тюрьму. Причину такого наказания женщина назвать не захотела. Но с каждым днем девушка все больше и больше опасается того, что к ней нагрянут органы опеки и заберут у нее детей. Но стоит отметить, что все малыши накормлены, чисты и ухожены. Сейчас, потеряв работу на Темернике из-за коронавируса, она пытается как-то выжить и поэтому торгует на овощном базаре. Она очень не хочет, чтобы СМИ выставляли ее ситуацию на всеобщее обозрение, но сейчас деваться бедной женщине было некуда, только так она сможет добиться хоть какой-нибудь помощи.

- Несколько раз за последние четыре года я подавала заявление на восстановление паспорта. Но поскольку паспорт получала в Волгограде, ведь я там была прописана, то из Ростова делали туда запрос. И почему-то не находили меня в базе данных в Волгограде. Но я ведь имела российское гражданство, а теперь меня, вроде, как и нет. Эта история длится уже четыре года, я не знаю, что делать. Надеюсь только на себя. Снимаю квартиру за 10 тысяч в месяц, однокомнатную. Сейчас, потеряв работу на рынке «Темерник», стало совсем тяжко. Мне помогают несколько женщин, которые знают меня по «Темернику». Несколько раз помогали продуктами и вещами. Сейчас положены выплаты на детей, мне бы они очень помогли. Но как их оформить без паспорта?

Самому младшему ребенку Симы сейчас всего один год и пять месяцев, и она по закону должна находиться в декретном отпуске и получать пособие, но уже четыре года женщина не может оформить выплаты без паспорта. Получается какой-то замкнутый круг: в паспортном столе Первомайского района Ростова ей из раза в раз отвечают, что из Волгограда данные о ней не приходят.

- Я не сохранилась в компьютере, - говорит Сима.

Если у вас есть возможность помочь этой семье питанием, обувью или оплатой жилья, Сима Пашаева будет вам очень благодарна. У женщины здесь нет никого, кто мог бы помочь и ей приходится выходить на работу с маленьким ребенком на руках.

Телефон для связи 8-905-456-48-45.

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ИСТОЧНИК KP.RU