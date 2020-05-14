В Ростовской области вводятся обязательные тесты на коронавирус для сотрудников определенных сфер

14 Май 2020 2020-05-14T11:53:12+03:00

Рассказываем, кто в обязательном порядке будет сдавать анализы

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Глава донского Минздрава Татьяна Быковская на заседании оперативного штаба рассказала об обязательных тестах на коронавирус для сотрудников, которые часто контактируют с людьми.

Еженедельно анализ на COVID-19 будут сдавать полицейские, работников сферы обслуживания, а также ЖКХ и торговли. Медики должны массово тестироваться на коронавирус, а также назначать обследование больным с признаками ОРВИ и беременным женщинам.

Напомним, в Ростовской области стремительно растет количество заболевших коронавирусом. Опасной инфекцией заражены более двух тысяч человек. Вылечиться смогли уже 506 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU