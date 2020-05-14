В Ростовской области вводятся обязательные тесты на коронавирус для сотрудников определенных сфер
Глава донского Минздрава Татьяна Быковская на заседании оперативного штаба рассказала об обязательных тестах на коронавирус для сотрудников, которые часто контактируют с людьми.
Еженедельно анализ на COVID-19 будут сдавать полицейские, работников сферы обслуживания, а также ЖКХ и торговли. Медики должны массово тестироваться на коронавирус, а также назначать обследование больным с признаками ОРВИ и беременным женщинам.
Напомним, в Ростовской области стремительно растет количество заболевших коронавирусом. Опасной инфекцией заражены более двух тысяч человек. Вылечиться смогли уже 506 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU