2020-05-14T11:53:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области вводятся обязательные тесты на коронавирус для сотрудников определенных сфер

Рассказываем, кто в обязательном порядке будет сдавать анализы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики сдают обязательный анализ на коронавирусМедики сдают обязательный анализ на коронавирусФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава донского Минздрава Татьяна Быковская на заседании оперативного штаба рассказала об обязательных тестах на коронавирус для сотрудников, которые часто контактируют с людьми.

Еженедельно анализ на COVID-19 будут сдавать полицейские, работников сферы обслуживания, а также ЖКХ и торговли. Медики должны массово тестироваться на коронавирус, а также назначать обследование больным с признаками ОРВИ и беременным женщинам.

Напомним, в Ростовской области стремительно растет количество заболевших коронавирусом. Опасной инфекцией заражены более двух тысяч человек. Вылечиться смогли уже 506 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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