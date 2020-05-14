2020-05-14T10:00:22+03:00
Происшествия

Дончанин попытался прелюдно покончить с собой

Сотрудники магазина вызвали полицию и скорую помощь
Виктория Никитина
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В Ростовской области мужчина решил свести счеты с жизнью в местном супермаркетеВ Ростовской области мужчина решил свести счеты с жизнью в местном супермаркетеФото: "КП" Архив
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В Таганроге мужчина попытался лишить себя жизни в помещении одного из местных супермаркетов.

Местный житель около семи часов вечера пришел в магазин на улице Дзержинского под видом покупателя. Но через некоторое время продавцы обнаружили около стеллажей почти бездыханное тело мужчины. Сотрудники супермаркета не растерялись и вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников полиции.

- Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают правоохранители, - сообщает источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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