Дончанин попытался прелюдно покончить с собой
В Таганроге мужчина попытался лишить себя жизни в помещении одного из местных супермаркетов.
Местный житель около семи часов вечера пришел в магазин на улице Дзержинского под видом покупателя. Но через некоторое время продавцы обнаружили около стеллажей почти бездыханное тело мужчины. Сотрудники супермаркета не растерялись и вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников полиции.
- Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают правоохранители, - сообщает источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
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ИСТОЧНИК KP.RU