В Ростовской области пенсионерка лишилась 185 тысяч рублей после разговора с лже-банкиром

14 Май 2020 2020-05-14T10:14:35+03:00

По той же схеме без 200 тысяч рублей осталась и ростовчанка

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В Ростовской области пенсионерка лишилась всех своих денег после того, как поговорила по телефону. Как позже рассказала полицейским взволнованная жительница Крсносулинского района Дона, ей позвонил сотрудник банка и сообщил, что со счетом происходит нечто странное: не исключено, что мошенники решили, вывести деньги клиентки.

Испуганная 61-летняя собеседница сразу же назвала все явки-пароли от банковской карты и продиктовала код, который пришел ей смс-сообщением. А после того, как положила трубку, узнала - денег на счету уже нет. Дама сначала решила, что мошенники все же успели довести начатое до конца. Вот только в полиции ей разъяснили, что ее обманул тот самый лже-банкир, который якобы хотел помочь.

По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведется поиск преступников.

Как добавили в донском главке, по похожей схеме лишилась всех своих сбережений и жительница Ростова-на-Дону. С ее счета злоумышленники списали чуть больше - 200 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Как не попасть на удочку мошенников*

- при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах.

- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.

- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам;

- завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

* По данным ГУ МВД России по РО.

ИСТОЧНИК KP.RU