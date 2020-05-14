2020-05-14T10:33:46+03:00
Общество

В Ростовской области бесследно пропал 33-летний мужчина

Житель города Шахты перестал входить на связь 12 мая
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области в розыск объявлен 33-летний Владимир Фоминичев.В Ростовской области в розыск объявлен 33-летний Владимир Фоминичев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области в розыск объявлен 33-летний Владимир Фоминичев. Известно, что мужчина живет в городе Шахты. Однако во вторник, 12 мая, он перестал выходить на связь. И теперь никто не знает о том, где он может находиться - ни родные, ни близкие.

- В тот день мужчина был одет в толстовку темно-серого цвета с надписью на груди на английском языке, джинсы темно-синего цвета, кроссовки синего цвета, с подошвой серого и салатового цветов, эмблемой в виде буквы «Z», - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - На вид Владимиру Александровичу 30-35 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие русые.

Житель города Шахты перестал входить на связь 12 мая. Фото: ГУ МВД России по РО.

Житель города Шахты перестал входить на связь 12 мая. Фото: ГУ МВД России по РО.

Из особых примет - хромает на правую ногу, шрам на левой брови длиной в три сантиметра, а также на затылочной части головы угловатой формы.

Если вы что-то знаете о том, где он может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вы располагаете какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 23-69-16, 297-290, 297-344, 8-920-784-21-98 8-928-771-66-33 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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