Ростовчанка лишилась 93 тысяч рублей после того, как решила продать мебель через Интернет
Ростовчанка стала жертвой мошенников после того, как решила продать свою мебель на одной из бесплатных сайтов для объявлений. Она опубликовала фото и характеристики товара. А через какое-то время ей позвонил потенциальный покупатель.
Мужчина заверил, что товар ему настолько понравился, что он готов сразу же перевести на счет продавца всю необходимую сумму. В итоге женщина согласилась.
Как добавили в донском главке, она назвала злоумышленнику номер карты, а также секретный код из смс-сообщения, после чего с ее счета списались все денежные средства.
Таким образом продавщица осталась с мебелью, лишившись 93 тысяч рублей. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Кража" и ищут преступника. А дончанам советуют: никому не сообщать номера своих банковских карт, какие бы блага вам не сулили.
ИСТОЧНИК KP.RU