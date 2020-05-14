2020-05-14T10:42:28+03:00
Общество

Ростовчанка лишилась 93 тысяч рублей после того, как решила продать мебель через Интернет

Она разместила объявление на одной из бесплатных досок в Сети
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанка стала жертвой мошенников после того, как решила продать свою мебель.Ростовчанка стала жертвой мошенников после того, как решила продать свою мебель.Фото: Ольга КОСТИНА
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Ростовчанка стала жертвой мошенников после того, как решила продать свою мебель на одной из бесплатных сайтов для объявлений. Она опубликовала фото и характеристики товара. А через какое-то время ей позвонил потенциальный покупатель.

Мужчина заверил, что товар ему настолько понравился, что он готов сразу же перевести на счет продавца всю необходимую сумму. В итоге женщина согласилась.

Как добавили в донском главке, она назвала злоумышленнику номер карты, а также секретный код из смс-сообщения, после чего с ее счета списались все денежные средства.

Таким образом продавщица осталась с мебелью, лишившись 93 тысяч рублей. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Кража" и ищут преступника. А дончанам советуют: никому не сообщать номера своих банковских карт, какие бы блага вам не сулили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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