В Ростовской области заработала горячая линия для медиков

14 Май 2020 2020-05-14T11:30:51+03:00

Работать горячая линия будет по будням с 09:00 до 18:00. А в пятницу - до 16:45. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работающие с covid-пациентами могут узнать, что и сколько им положено

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В Ростовской области открыли горячую линию для медицинских работников, которые вот уже второй месяц работают с пациентами, которые заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В частности, она будет работать при региональном минздраве. Дозвонившись по номеру, указанному ниже, можно узнать о тех выплатах, которые положены, их размер и сроки получения.

Работать горячая линия будет по будням с 09:00 до 18:00. А в пятницу - до 16:45.

Сообщается, что за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с covid-пациентами из федерального бюджета направлено более 300 млн рублей. Кроме того, свыше 132 млн рублей направлены еще и из областного бюджета.

Известно, что если хоть один врач или медсестра не получит все, что ему положено, то в эту территорию сразу же отправится контрольное управление при губернаторе .

АЛЛО!

Телефон горячей линии

Номер: 8-928-120-39-49. Звонки принимаются понедельник - четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – до 16.45.

ИСТОЧНИК KP.RU