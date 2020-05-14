В Ростовской области наказали судебных приставов за то, что не предоставили информацию заявителю
После проверки судебных приставов в Пролетарском районе оштрафовали.Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Так, в отдел по одному из исполнительных производств поступило ходатайство банка, но старший судебный пристав-исполнитель ответ о принятом решении заявителю не направил, отказав в предоставлении необходимой информации.
Его коллега проигнорировал требование прокуратуры о предоставлении сведений во время проверки по обращению дончанина.
Виновных судебных приставов привлекли к ответственности. Теперь им придется оплатить штраф в размере семь тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU