В Ростовской области наказали судебных приставов за то, что не предоставили информацию заявителю

14 Май 2020 2020-05-14T11:52:06+03:00

Виновных судебных приставов привлекли к ответственности в виде штрафа. Фото: Архив КП

Теперь им придется оплатить штраф

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После проверки судебных приставов в Пролетарском районе оштрафовали.Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Так, в отдел по одному из исполнительных производств поступило ходатайство банка, но старший судебный пристав-исполнитель ответ о принятом решении заявителю не направил, отказав в предоставлении необходимой информации.

Его коллега проигнорировал требование прокуратуры о предоставлении сведений во время проверки по обращению дончанина.

Виновных судебных приставов привлекли к ответственности. Теперь им придется оплатить штраф в размере семь тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU