В Ростовской области лже-инвалид незаконно получил от государства более 380 тысяч рублей

14 Май 2020 2020-05-14T11:57:45+03:00

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как рассказали в прокуратуре региона, под подозрением - депутат городской думы одного из небольших городов на окраине Дона.

Так, следователи уверены - мужчина незаконно получил справку по инвалидности с помощью руководителя местного бюро судмедэкспертизы. После этого он отнес документ в Пенсионный фонд, где ему назначили выплаты. Таким образом за три года он незаконно получил более 380 тысяч рублей.

- Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и возместил причиненный ущерб, - добавили в надзорном ведомстве.

Теперь дело передано в суд. Максимально наказание, согласно законодательству, составляет до шести лет лишения свободы со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей. Однако дело может закончиться просто штрафом - до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU