2020-05-14T11:52:35+03:00
Общество

В деле футболистов Мамаева и Кокорина открылись новые обстоятельства

В деле не стыкуется один из фактов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игрок "Ростова" Павел Мамаев. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Игрок "Ростова" Павел Мамаев. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Решение по драке в центре Москвы Мамаева и Кокорина может быть изменено. Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил их дело на пересмотр из-за эпизода с избиением чиновника стулом.

- Апелляционный приговор Мосгорсуда от 13 июня 2020 года отменен, дело направлено на новое рассмотрению в апелляционную инстанцию, - сообщили в пресс-службе кассационного суда.

По словам представителей ведомства, суд согласился с доводами защиты о том, что нанесенные телесные повреждения не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам,а также отличаются от показаний очевидцев.

Суд признал, что факт избиения чиновника стулом был оценен юридически неправильно и требует проработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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