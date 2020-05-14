В деле футболистов Мамаева и Кокорина открылись новые обстоятельства
Решение по драке в центре Москвы Мамаева и Кокорина может быть изменено. Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил их дело на пересмотр из-за эпизода с избиением чиновника стулом.
- Апелляционный приговор Мосгорсуда от 13 июня 2020 года отменен, дело направлено на новое рассмотрению в апелляционную инстанцию, - сообщили в пресс-службе кассационного суда.
По словам представителей ведомства, суд согласился с доводами защиты о том, что нанесенные телесные повреждения не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам,а также отличаются от показаний очевидцев.
Суд признал, что факт избиения чиновника стулом был оценен юридически неправильно и требует проработки.
ИСТОЧНИК KP.RU