2020-05-14T12:02:36+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону большинство новых заболевших COVID-19 - люди среднего возраста

Следом по количеству случаев заражения идут молодые жители
Дадаян Давид
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Почти 54% от числа новых случаев - это пациенты в возрасте от 46 от 85 лет. Фото: Архив КППочти 54% от числа новых случаев - это пациенты в возрасте от 46 от 85 лет. Фото: Архив КП
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14 мая стало известно, что в Ростовской области большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на людей среднего возраста. Всего за последние сутки врачи выявили еще 78 человек c "ковидом". По данным регионального правительства, всего вирус обнаружили у 2111 жителей Дона.

Почти 54% от числа новых случаев - это пациенты в возрасте от 46 от 85 лет. На втором месте - почти 27% - молодые от 18 до 45 лет. Следом идут люди старшего поколения от 66 до 79 лет - почти 13%. Детей - почти 4%. Меньше всего случаев заражения зафиксировано среди тех, кто старше 80 лет, - 2,6%.

По традиции, большинство заболевших из Ростова-на-Дону - 27 человек. Затем идет Белокалитвинский район - 12, потом Марытновский район - 6, Батайск и Новошахтинск - по 4 случая и Шахты - 3.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 3010 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего проведено более 60,5 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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