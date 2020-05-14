На Дону большинство новых заболевших COVID-19 - люди среднего возраста
14 мая стало известно, что в Ростовской области большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на людей среднего возраста. Всего за последние сутки врачи выявили еще 78 человек c "ковидом". По данным регионального правительства, всего вирус обнаружили у 2111 жителей Дона.
Почти 54% от числа новых случаев - это пациенты в возрасте от 46 от 85 лет. На втором месте - почти 27% - молодые от 18 до 45 лет. Следом идут люди старшего поколения от 66 до 79 лет - почти 13%. Детей - почти 4%. Меньше всего случаев заражения зафиксировано среди тех, кто старше 80 лет, - 2,6%.
По традиции, большинство заболевших из Ростова-на-Дону - 27 человек. Затем идет Белокалитвинский район - 12, потом Марытновский район - 6, Батайск и Новошахтинск - по 4 случая и Шахты - 3.
Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 3010 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего проведено более 60,5 тысячи исследований.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Василий Голубев рассказал, когда в Ростовской области откроются магазины. Торговля возобновится на следующей неделе (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU