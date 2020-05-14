Впервые в Ростове выздоровевших от "ковида" оказалось больше новых случаев заражения

14 Май 2020 2020-05-14T12:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

14 мая стало известно, что в Ростове-на-Дону число выздоровевших превысило количество новых случаев заражения коронавирусом. Это произошло впервые с начала пандемии в донском регионе. Положительная динамика наблюдается пока только в столице региона.

Как сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова, за последние сутки в городе выявили 27 новых случаев заражения COVID-19. При этом 33 пациента выздоровели.

Под медицинским наблюдением в Ростове пребывают 1226 жителей, их которых 129 - детей. В обсерваторе - 26 человек. При этом на стационарном лечение находятся 138 пациентов. Большинство из них лежат в ЦГБ на улице Семашка, а остальные - в МБУЗ «Городская больница №20».

Всего в городе зарегистрировано 598 заболевших коронавирусом. Умерло - 14 человека, а справились с вирусом и выздоровели - 208 жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону большинство новых заболевших COVID-19 - люди среднего возраста. Следом по количеству случаев заражения идут молодые жители (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU