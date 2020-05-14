2020-05-14T13:10:17+03:00
Общество

Седьмой диализный центр начал принимать пациентов в Ростовской области

В медцентре Сальска установлены 20 аппаратов «искусственная почка»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Помимо гемодиализа, пациентам центра в Сальске оказывают процедуру перитонеального диализа. Фото: donland.ruПомимо гемодиализа, пациентам центра в Сальске оказывают процедуру перитонеального диализа. Фото: donland.ru
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Новый диализный центр открылся в Сальске в рамках реализации инвестпроекта компании «Гемодиализный центр Ростов». Теперь специализированная медпомощь стала доступнее для нефрологических пациентов Сальского, Целинского, Егорлыкского, Пролетарского, Песчанокопского и Орловского районов Дона.

Как сообщили в «Агентстве инвестиционного развития Ростовской области», новый диализный центр стал уже седьмым в регионе. Ранее аналогичные отделения диализа заработали в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Миллерове и два – в Волгодонске.

- К моменту открытия инвестиции в запуск нового диализного центра в Сальске составили 130 миллионов рублей, в дальнейшем они увеличатся до 150 миллионов рублей. По проекту, реализуемому сейчас в донском регионе, заявлены создание четырех отделений диализа и 430 миллионов рублей инвестиций. Два из этих четырех диализных центров – в Миллерове и в Сальске – уже открыты. Следующие два – в Аксае и в Азове – планируется открыть в 3-м и 4-м кварталах текущего года, - рассказал гендиректор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

В центре установлены 20 аппаратов «искусственная почка». Это позволит получать услуги заместительной почечной терапии 120 пациентам из близлежащих территорий Ростовской области. Сейчас в медучреждении получают процедуру диализа 45 человек, которые раньше получали лечение в Ростове и Волгодонске. Помимо гемодиализа, обратившимся оказывают процедуру перитонеального диализа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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