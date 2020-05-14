ДГТУ отмечает 90-летие: в честь юбилея вуз выпустил памятную медаль

14 Май 2020 2020-05-14T14:16:35+03:00

Она будет присуждаться сотрудникам и студентам за значительные успехи, а также тем, кто внес существенный вклад в развитие вуза

Изменить размер текста: A A

Донской государственный технический университет отмечает свое 90-летие. Празднование юбилея начнется 14 мая. Так, в онлайн-формате уже прошло торжественное заседание Ученого совета. В этот же день в 14:00 в официальном сообществе ДГТУ вКонтакте состоится торжественный концерт «Важен каждый», где будут транслироваться записи лучших номеров творческих коллективов университета. На торжественном мероприятии объявят победителей онлайн-конкурсов, приуроченных к юбилею опорного вуза.

- Для меня огромная честь возглавлять вуз с такой славной историей. С момента создания ДГТУ всегда выступал главным поставщиком квалифицированных специалистов, рабочих кадров для предприятий Юга России, был опорой для всей Ростовской области, – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Сегодня ДГТУ продолжает развиваться: мы постоянно совершенствуем образовательные программы, проводим научные исследования мирового значения, модернизируем инфраструктуру, создаем крупнейший на Дону университетский кампус, где в одном месте будут сосредоточены образовательные, научные, культурные и спортивные объекты.

Основные торжественные мероприятия по случаю юбилея опорного вуза запланированы на 10 сентября.

Кроме того, в честь юбилея ДГТУ выпустил памятную медаль имени профессора Л.В. Красниченко – ректора Ростовского-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени института сельскохозяйственного машиностроения в 1943-1973 годы. Известно, что награда будет присуждаться сотрудникам и студентам вуза за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, спортивной и культурно-массовой деятельности, за научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, а также лицам, внесшим существенный вклад в развитие университета.