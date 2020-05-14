2020-05-14T14:30:49+03:00
Общество

«Поступление в вуз онлайн»: ЮФУ принимает участие в пилотном проекте

А 16 мая в вузе пройдет День открытых дверей
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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ЮФУ принимает участие в пилотном проекте «Поступление в вуз онлайн», который курирует Министерство науки и высшего образования РФ. Известно, что в него вошли 53 вуза. Так, абитуриенты, планирующие поступление по результатам ЕГЭ, на бюджетные места смогут подать свои документы через Единый портал государственных услуг, не выходя из дома. Речь идет только о тех вузах, которые участвуют в проекте.

- Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» - один из видов государственных услуг качественно нового уровня, - рассказал в Южном федеральном университете. - Он позволит абитуриентам и их родителям пройти процесс зачисления в вуз гораздо быстрее, понятнее и удобнее. При этом приезжать для подачи документов не придется вообще, а отслеживать свое положение в конкурсных списках разных образовательных организаций можно будет из одного места - личного кабинета на портале Госуслуг. Оттуда же можно будет подать согласие на зачисление в выбранный вуз.

Так, в нынешнем году ЮФУ примет на бюджетные места 5 643 студентов. Из них по направлению подготовки бакалавриат и специалитет - 3 126 абитуриентов. По программам магистратуры - 2 305 человек, а аспирантуры - 212.

Так же в вузе проводится прием на места в рамках целевого конкурса: точное количество мест в рамках конкретного направления подготовки утверждается в конце мая Министерством науки и высшего образования РФ.

Дополнительно в ЮФУ предусмотрено обучение специалитета в рамках Учебно-военного центра (5 лет с последующим трудоустройством в рамках интересов вооруженных сил РФ), для всех уровней подготовки, кроме аспирантуры, на военной кафедре (2 года).

К слову, абитуриенты и их родители смогут узнать подробности приемной кампании ЮФУ уже 16 мая в 12:00 на Дне открытых дверей для поступающих на программы бакалавриата и специалитета в 2020 году.

ВАЖНО!

Трансляция доступна

В социальной сети ВКонтакте – в официальной группе Южного федерального университета.

На официальном канале университета на портале Youtube.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

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