Дончанка украла у подруги 45 тысяч рублей после застолья

14 Май 2020 2020-05-14T15:13:16+03:00

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Жительница Ростовской области не обнаружила денег в доме после застолья с подругой. Инцидент произошел в Красносулинском районе Дона. Дама сразу отправилась в полицию, где и рассказала, что у нее в гостях была ее хорошая знакомая. После банкета гостья осталась с ночевкой. А уже утром хозяйка не досчиталась наличных.

По горячим следам стражи порядка отыскали 26-летнюю подозреваемую. Та сразу же во всем призналась. Она рассказала, что похитила деньги, когда подруга легла спать. Потратить добытое молодая женщина не успела, потому вернула все до копеечки.

Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а злоумышленницу признают виновной, ближайшие несколько лет она может провести в местах не столь отдаленных. Санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU