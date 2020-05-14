В Ростовской области будут судить мужчину, который нашел чужую банковскую карту
В Ростовской области на скамье подсудимых вскоре окажется мужчина, которого подозревают в мошенничестве. Как рассказали в донском главке, инцидент произошел в Белокалитвинском районе Дона.
Там местный житель нашел на улице чужую банковскую карту. Вот только возвращать ее, к примеру, в банк или нести в полицию 36-летний мужчина не стал, а решил воспользоваться чужими деньгами. В частности, с нее он оплатил свои покупки в магазине. Правда, много не успел - общая сумма потраченных денег составила три тысячи рублей.
В ведомстве добавили, что предприимчивого покупателя достаточно быстро задержали, возбудили уголовное дело и предъявили обвинение. Теперь его будут судить по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Решения суда любитель чужого будет дожидаться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU