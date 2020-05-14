В Ростовской области будут судить мужчину, который нашел чужую банковскую карту

14 Май 2020 2020-05-14T15:21:13+03:00

Решения суда подозреваемый будет дожидаться не в камере, а дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Ростовской области на скамье подсудимых вскоре окажется мужчина, которого подозревают в мошенничестве. Как рассказали в донском главке, инцидент произошел в Белокалитвинском районе Дона.

Там местный житель нашел на улице чужую банковскую карту. Вот только возвращать ее, к примеру, в банк или нести в полицию 36-летний мужчина не стал, а решил воспользоваться чужими деньгами. В частности, с нее он оплатил свои покупки в магазине. Правда, много не успел - общая сумма потраченных денег составила три тысячи рублей.

В ведомстве добавили, что предприимчивого покупателя достаточно быстро задержали, возбудили уголовное дело и предъявили обвинение. Теперь его будут судить по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Решения суда любитель чужого будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU