Жители Ростовской области вновь смогут воспользоваться правом бесплатного проезда

14 Май 2020 2020-05-14T16:00:05+03:00

Все пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев с 15 мая должны соблюдать социальную дистанцию полтора метра, а также носить защитные маски и перчатки. Фото: transphoto.org

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В донском регионе с пятницы, 15 мая, будет возвращен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте. Эту поправку внесли в постановление регионального правительства «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Согласно тексту документа, пункт 15 об ограничении права льготных категорий граждан на бесплатный проезд признан утратившим силу с 15 мая.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", с начала текущей рабочей недели общественный транспорт в городе перешёл на обычный график работы. Число автобусов на маршрутах будет увеличиваться постепенно в зависимости от фактического пассажиропотока.

Все пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев с 15 мая должны соблюдать социальную дистанцию полтора метра, а также носить защитные маски и перчатки.

Режим самоизоляции необходимо продолжать соблюдать самоизоляцию. Люди старше 65 лет тяжело переносят коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU