2020-05-14T16:41:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону грабитель в маске сорвал с шеи женщины золотую цепочку

Злоумышленника удалось быстро задержать
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину задержали в тот же день.Мужчину задержали в тот же день.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К полицейским Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой грабителя. По ее словам, неизвестный мужчина сорвал у нее с шеи золотую цепочку. Лица его она рассмотреть не смогла, потому что неизвестный был в маске. Ростовчанка заметила только, что злоумышленник хромал.

Сотрудники патрульно-постовой службы вместе с ней выехали на поиск предполагаемого преступника. Рядом с заброшенной больницей их внимание привлек мужчина, который переодевался в другую одежду.

В результате, 30-летнего подозреваемого доставили в отдел, где выяснилось - он уже имеет судимости. Там же среди его вещей была обнаружена и та самая золотя цепочка. Как сообщили в донском главке, задержанный признался, что специально приехал в донскую столицу, чтобы совершить налет и не быть узнанным.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Суда он будет дожидаться под стражей. Сейчас его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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