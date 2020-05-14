Следком завел дело после фотографии фашиста на сайте «Бессмертного полка»

14 Май 2020 2020-05-14T16:53:12+03:00

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В главном следственном управлении СК России отреагировали на обращение представителей «Бессмертного полка», которые передали следователям список IP-адресов хакеров, разместивших на сайте организации фотографии нацистов.

В частности, очевидцы заметили снимок одного из организаторов Холокоста Генриха Гиммлера — подписанного как полковник Василий Алексеев из Ростова-на-Дону.

Как сообщили в пресс-службе СК, в четверг, 14 мая, в отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — то есть, «реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала».

- По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М, — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции.

ИСТОЧНИК KP.RU