Давида Сарабашяна приговорили к пожизненному заключению
В Ростове приговорили к пожизненному заключению убийцу Маргариты Кузьминовой.
Сегодня, 14 мая, прошло заседание по делу 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна. Южный окружной военный суд признал его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством. Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению.
В ходе следствия стало известно, что Сарабашян в течение 18 лет совершал свои преступления. На каждое преступление у него был один и тот же сценарий: он нападал сзади, набрасывал на шею своим жертвам ремень или куртку, затем он душил их, пока они не теряли сознание, затем оттаскивал девушек в безлюдное место, насиловал и убивал.
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Последним преступлением стало изнасилование Маргариты Кузьминовой, с которой он расправился осенью 2018 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU