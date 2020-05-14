Давида Сарабашяна приговорили к пожизненному заключению

14 Май 2020 2020-05-14T18:59:52+03:00

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В Ростове приговорили к пожизненному заключению убийцу Маргариты Кузьминовой.

Сегодня, 14 мая, прошло заседание по делу 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна. Южный окружной военный суд признал его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством. Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению.

В ходе следствия стало известно, что Сарабашян в течение 18 лет совершал свои преступления. На каждое преступление у него был один и тот же сценарий: он нападал сзади, набрасывал на шею своим жертвам ремень или куртку, затем он душил их, пока они не теряли сознание, затем оттаскивал девушек в безлюдное место, насиловал и убивал.

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Последним преступлением стало изнасилование Маргариты Кузьминовой, с которой он расправился осенью 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU