2020-05-14T18:59:52+03:00
Происшествия

Давида Сарабашяна приговорили к пожизненному заключению

Суд признал мужчину виновным
Виктория Никитина
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"Суворовского маньяка" приговорили к пожизненному заключению"Суворовского маньяка" приговорили к пожизненному заключениюФото: "КП" Архив
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В Ростове приговорили к пожизненному заключению убийцу Маргариты Кузьминовой.

Сегодня, 14 мая, прошло заседание по делу 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна. Южный окружной военный суд признал его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством. Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению.

В ходе следствия стало известно, что Сарабашян в течение 18 лет совершал свои преступления. На каждое преступление у него был один и тот же сценарий: он нападал сзади, набрасывал на шею своим жертвам ремень или куртку, затем он душил их, пока они не теряли сознание, затем оттаскивал девушек в безлюдное место, насиловал и убивал.

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Официально: "Суворовский маньяк" причастен к убийствам пяти ростовчанок.

Последним преступлением стало изнасилование Маргариты Кузьминовой, с которой он расправился осенью 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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