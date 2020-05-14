2020-05-14T19:29:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Константиновском районе коронавирус выявили у 11 медицинских работников

Один из заболевших проходит лечение в Ростове
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирус диагностировали у 11 медиковВ Ростовской области коронавирус диагностировали у 11 медиковФото: "КП" Архив
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У врачей центральной больницы в Константиновском районе выявили коронавирус.

Одиннадцать сотрудников МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» получили положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Таким образом, на 14 мая, в Константиновском районе выявили 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших обнаружились 11 работников лечебного учреждения и двое муниципальных служащих.

Один из заболевших был отправлен в МБУЗ ГБ № 20 Ростова-на-Дону. Еще один человек лечится в городской больнице № 1 Волгодонска. Остальные зараженные опасной инфекцией находятся на самоизоляции в домашних условиях и проходят лечение по месту жительства. Состояние всех заболевших оценивается как стабильное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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