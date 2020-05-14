2020-05-14T19:49:11+03:00
Происшествия

Появилось видео с выпавшим из окна мужчиной в Ростове

Когда приехали врачи, было уже слишком поздно [видео]
Дадаян Давид
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Все произошло вблизи дома на улице Содружества. Фото: соц. сети.Все произошло вблизи дома на улице Содружества. Фото: соц. сети.
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В Ростове-на-Дону мужчина выпал из окна многоквартирного дома и разбился. Приехавшие медики никак не смогли помочь человеку. Инцидент случился 12 мая на улице Содружества около дома № 35. Об этом сообщили в социальных сетях 14 мая.

Один из очевидцев трагедии снял все на камеру и выложил в интернет. На кадрах видно, как около подъезда дома прямо на асфальте лежит человек. Он не двигается и не подает признаков жизни. Вокруг него находятся врачи и случайные прохожие, а на дороге стоит карета скорой помощи.

Как ранее сообщалось, мужчина был судим за убийство, однако срок не отбывал. У него также было обнаружено психическое расстройство и назначено принудительное лечение.

- Вчера услышал сильный хлопок. Сначала подумал, что ДТП... Но человек вышел в окно, - поделился автор ролика.

В региональном следственном комитете прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве сообщили, что на данный момент идет проверка всех деталей случившегося. Теперь правоохранителям придется выяснить, каким образом человек мог выпасть из окна.

Человек выпал из окна на Западном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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