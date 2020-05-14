Ростовчане перестали бояться коронавируса
В Ростове местные жители стали спокойнее относиться к распространению коронавируса.
Такой вывод сделал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Он отметил, что горожане стали менее бдительно относиться к этой инфекции. Было замечено, что многие ростовчане неправильно носят маску и не особо тщательно обрабатывают руки антисептиком.
Кроме того в Ростове прохожие не соблюдают социальную дистанцию. Местные жители стали гораздо чаще выходить на улицы, о чем свидетельствует крайне низкий показатель индекса самоизоляции.
Ковалев также сообщил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ранее введенные ограничения введут снова.
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ИСТОЧНИК KP.RU