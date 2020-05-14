Ростовчане перестали бояться коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T20:11:46+03:00

В Ростове местные жители стали спокойнее относиться к коронавирусу Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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В Ростове местные жители стали спокойнее относиться к распространению коронавируса.

Такой вывод сделал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Он отметил, что горожане стали менее бдительно относиться к этой инфекции. Было замечено, что многие ростовчане неправильно носят маску и не особо тщательно обрабатывают руки антисептиком.

Кроме того в Ростове прохожие не соблюдают социальную дистанцию. Местные жители стали гораздо чаще выходить на улицы, о чем свидетельствует крайне низкий показатель индекса самоизоляции.

Ковалев также сообщил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ранее введенные ограничения введут снова.

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ИСТОЧНИК KP.RU