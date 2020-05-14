Мотоцикл за 110 тысяч рублей похитил у ростовчанина рецидивист

14 Май 2020 2020-05-14T21:00:57+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе проверки, проведенной оперативниками, стало известно, что 26-летний ростовчанин проходил мимо открытой калитки и увидел во дворе стоящий мотоцикл. Мужчина решил не создавать лишнего шума и укатил транспортное средство. Общая сумма причиненного ущерба составила 110 тысяч рублей.

Хозяин мотоцикла, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU