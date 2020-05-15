Застрявшие в Индии туристы вернулись на родную землю

15 Май 2020 2020-05-15T08:44:33+03:00

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В ростовском аэропорту сел самолет, на борту которого находились застрявшие в Индии туристы.

В самолете летели 426 россиян, которые с радостью, наконец, покинули Индию. Люди оказались заперты в чужой стране из-за угрозы распространения коронавируса.

- В 21:20 самолет авиакомпании "Россия" совершил посадку, - сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

Это был уже пятый рейс из Гоа, который возвратил туристов в родные края. Гражданам пришлось регистрироваться на него на сайте госуслуг. Первые четыре рейса доставили туристов в Москву, Казань, Новосибирск и Екатеринбург, Уфу и Нижний Новгород.

Напомним, что 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. В настоящее время перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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"Платов" был промежуточным аэропортом рейса.

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ИСТОЧНИК KP.RU