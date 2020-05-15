2020-05-15T09:03:23+03:00
Общество

Жителям других регионов запретили прибывать в Ростовскую область менее, чем на 14 дней

Меры будут касаться и тех, у кого в области есть недвижимость или проживают родственники
Виктория Никитина
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В Ростовскую область теперь нельзя приезжать меньше, чем на две неделиВ Ростовскую область теперь нельзя приезжать меньше, чем на две неделиФото: "КП" Архив
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В Ростовской области ввели новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Введены новые ограничительные меры для приезжающих из других регионов, - сообщил начальник управления информационной политики региона Сергей Тюрин.

Теперь приезжать в донской регион менее, чем на две недели, запрещено. Также стоит отметить, что все приезжающие из других регионов России должны будут уйти на обязательную самоизоляцию сроком не менее 14 дней. Каждый приезжий обязан сообщить о своем визите в муниципальный центр мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции.

Мера вводится и для тех, у кого в области есть недвижимость или проживают родственники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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