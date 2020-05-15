В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погибла женщина

15 Май 2020 2020-05-15T09:25:59+03:00

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В четверг, 14 мая, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар, в результате которого погиб человек. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около восьми часов вечера. Звонивший сообщил, что горит квартира в одном из домов, расположенных в Северном жилом массиве. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Королева.

- Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. На место выехали восемь человек огнеборцев и две спецмашины. Однако огонь удалось ликвидировать еще до прибытия пожарной охраны.

В ведомстве добавили, что известно об одной погибшей женщине. Причины ЧП сейчас устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU