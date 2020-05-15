2020-05-15T09:34:00+03:00
Общество

В Новочеркасске пропал 59-летний мужчина в медицинской маске

Житель города бесследно исчез 9 мая
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Житель города бесследно исчез 9 мая. Фото: "Лиза Алерт Юг".Житель города бесследно исчез 9 мая. Фото: "Лиза Алерт Юг".
Изменить размер текста:

В Ростовской области в розыск объявлен Виктор Крамаров. Известно, что 59-летний мужчина - житель города Новочеркасска. Он пропал в праздник 9 Мая. Говорят, что в тот день он вышел из своего дома, расположенного на улице Михайловской. Однако с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни его близким, ни родным.

- В день исчезновения Виктор Алексеевич был одет в бежевую куртку, черную рубашку с пляжным рисунком, бежевые штаны, темные туфли, на лице - голубая медицинская маска, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 182 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза зеленые.

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом городе. Если вы что-то знаете о его местонахождении, звоните по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большинство новых заболевших "ковидом" - люди среднего возраста
На Дону с 15 мая в МФЦ можно получить все обычные услуги
Осужденный серийный маньяк "Суворовского" не согласен с решением суда о пожизненном заключении
В Ростовской области около тысячи дольщиков получат долгожданные ключи от своих квартир
В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству
В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей
Ростовчан просят 16 мая сдать кровь
Жителям Ростовской области разрешили приезжать на кладбища
Президент уволил задержанного главу ГУФСИН Ростовской области за утрату доверия
Начисления на остаток по счету для пенсионеров увеличивает ВТБ
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 16-17 мая 2020: сильный ветер и похолодание
В Новочеркасске пропал 59-летний мужчина в медицинской маске
В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погибла женщина
Жителям других регионов запретили прибывать в Ростовскую область менее, чем на 14 дней
Застрявшие в Индии туристы вернулись на родную землю
В Ростове рецидивист нашел телефон и похитил деньги с карты ее владелицы
Мотоцикл за 110 тысяч рублей похитил у ростовчанина рецидивист
Ростовчане перестали бояться коронавируса
Попытавшегося распространить семь килограммов наркотиков ростовчанина поймали полицейские
Появилось видео с выпавшим из окна мужчиной в Ростове
В Константиновском районе коронавирус выявили у 11 медицинских работников
Давида Сарабашяна приговорили к пожизненному заключению
В Ростове больница №20 получит 51 млн рублей на новое оборудование
Следком завел дело после фотографии фашиста на сайте «Бессмертного полка»
В Ростове-на-Дону грабитель в маске сорвал с шеи женщины золотую цепочку
Жители Ростовской области вновь смогут воспользоваться правом бесплатного проезда