В Новочеркасске пропал 59-летний мужчина в медицинской маске
В Ростовской области в розыск объявлен Виктор Крамаров. Известно, что 59-летний мужчина - житель города Новочеркасска. Он пропал в праздник 9 Мая. Говорят, что в тот день он вышел из своего дома, расположенного на улице Михайловской. Однако с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни его близким, ни родным.
- В день исчезновения Виктор Алексеевич был одет в бежевую куртку, черную рубашку с пляжным рисунком, бежевые штаны, темные туфли, на лице - голубая медицинская маска, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 182 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза зеленые.
Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом городе. Если вы что-то знаете о его местонахождении, звоните по телефонам, указанным ниже.
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ИСТОЧНИК KP.RU