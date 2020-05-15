2020-05-15T10:23:15+03:00
Общество

Начисления на остаток по счету для пенсионеров увеличивает ВТБ

У них будет возможность получать 4% годовых
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Сумму средств, хранящихся на счетах клиентов – пенсионеров, увеличит ВТБ. Теперь, оформив начисление пенсионных выплат на счет в банке, у них будет возможность получать 4% годовых на остаток по своему рублевому счету.

Так, чтобы получать доход на остаток, клиенту необходимо иметь Мультикарту ВТБ в рамках пакетов услуг «Мультикарта», «Привилегия» или «Прайм+». А пенсионные выплаты могут поступать как от Пенсионного фонда России, так и от негосударственных пенсионных фондов.

- Мы стремимся предложить всем категориям клиентов комплексный подход в финансовом обслуживании с широким набором инструментов, - рассказала руководитель управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ Ксения Андреева. - Помимо получения дохода на остаток по счету пенсионеры могут совершенно бесплатно оформить и обслуживать Мультикарту ВТБ и участвовать в программе лояльности, получая до 15% вознаграждения за покупки и обширные возможности трат накопленных вознаграждений на сайте программы.

Она добавила, что процентная ставка 4% едина и не зависит от минимальной суммы остатка и размера трат, а проценты выплачиваются на счет клиента в течение месяца, следующего за отчетным.

Максимальная сумма остатка по счету, на которую могут быть начислены проценты, составляет 500 тысяч рублей.

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