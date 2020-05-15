2020-05-15T10:27:47+03:00
Общество

Жителям Ростовской области разрешили приезжать на кладбища

Но режим самоизоляции пока действует
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуФото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Власти донского региона сняли запрет на посещение кладбищ, однако режим самоизоляции все еще действует и за неуважительную причину выхода из дома можно получить солидный штраф.

Согласно постановлению губернатора № 272, запрет на посещения кладбищ действовал до 11 мая включительно и продлевать его не стали. Временный запрет вводили, чтобы избежать скопления людей на кладбищах в Пасху и майские праздники.

Стоит отметить, что с 15 мая, в Ростовской области стартует постепенный выход из режима самоизоляции. Откроются продовольственные ярмарки, возобновится работа МФЦ и Центра занятости населения. Люди смогут приходить на плановые приемы к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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