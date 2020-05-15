2020-05-15T10:58:05+03:00
Общество

Ростовчан просят 16 мая сдать кровь

Станция переливания крови будет работать в субботу
Ольга ГОПАЛО
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Станция переливания крови будет работать и в субботы.Станция переливания крови будет работать и в субботы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В субботу, 16 мая, все желающие смогут сдать кровь на областной станции переливания крови, что на улице Ченцова, 71/63бв Ростове-на-Дону. Она также будет работать и в следующие субботы – 23 и 30 мая. Приходить можно с 8:30 до 13:00 часов.

Как рассказали в региональном минздраве, стать донором может любой совершеннолетний, вес тела у которого более 50 килограммов. С собой нужно взять паспорт, прописка в нем должна быть в Ростовской области. Кроме того, перед донацией крови следует исключить прием жирной пищи и алкоголя.

- Абсолютные противопоказания для сдачи крови: болезни крови, ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты В и С, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, - рассказали в донском минздраве. - А также болезни органов дыхания, органов пищеварения, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек и мочевыводящих путей, оперативные вмешательства по поводу резекции органа.

Напомним, что для доноров в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шахтах и Таганроге предоставляется бесплатное такси.

АЛЛО!

Узнать подробнее об этом можно по номеру телефонной линии «Доноры Дона» 229-37-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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