В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей

15 Май 2020 2020-05-15T10:59:33+03:00

Деньги она вывела более чем за три года. Фото: Ольга КОСТИНА

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В Ростовской области на скамье подсудимых может оказаться бухгалтер одного из детских садов. Известно, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как рассказали в региональной прокуратуре, ее подозревают хищении более 13 миллионов рублей. Деньги она вывела почти за три года. По версии следствия, обвиняемая ежемесячно вносила в реестры ложные сведения о размере своей заработной платы, денежные средства перечисляла на свой банковский счет.

В надзорном ведомстве добавили, что в настоящее время на имущество женщины наложили арест. Согласно законодательству, санкции данной статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

К слову, в Ростове рецидивист нашел телефон и похитил деньги с карты ее владелицы.

ИСТОЧНИК KP.RU