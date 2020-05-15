2020-05-15T10:59:33+03:00
Общество

В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей

В отношении нее возбудили уголовное дело
Ольга ГОПАЛО
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Деньги она вывела более чем за три года.Деньги она вывела более чем за три года.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области на скамье подсудимых может оказаться бухгалтер одного из детских садов. Известно, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как рассказали в региональной прокуратуре, ее подозревают хищении более 13 миллионов рублей. Деньги она вывела почти за три года. По версии следствия, обвиняемая ежемесячно вносила в реестры ложные сведения о размере своей заработной платы, денежные средства перечисляла на свой банковский счет.

В надзорном ведомстве добавили, что в настоящее время на имущество женщины наложили арест. Согласно законодательству, санкции данной статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

К слову, в Ростове рецидивист нашел телефон и похитил деньги с карты ее владелицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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