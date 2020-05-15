В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей
В Ростовской области на скамье подсудимых может оказаться бухгалтер одного из детских садов. Известно, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Как рассказали в региональной прокуратуре, ее подозревают хищении более 13 миллионов рублей. Деньги она вывела почти за три года. По версии следствия, обвиняемая ежемесячно вносила в реестры ложные сведения о размере своей заработной платы, денежные средства перечисляла на свой банковский счет.
В надзорном ведомстве добавили, что в настоящее время на имущество женщины наложили арест. Согласно законодательству, санкции данной статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
К слову, в Ростове рецидивист нашел телефон и похитил деньги с карты ее владелицы.
ИСТОЧНИК KP.RU