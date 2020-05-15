В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству
В Шолоховском районе Ростовской области специалисты зафиксировали рост случаев бешенства у животных. Губернатор региона пописал документ введении карантина. Его на сайте правительства.
Так, в хуторе Калиновский Меркуловского сельского поселения карантин действует до 28 июня 2020 года. Изменения касаются торговли домашними животными, проведения выставок животных, вывоза собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлова диких животных.
Заражение бешенством для человека смертельно опасно. В случае, если постращавшему не будет вовремя поставлен диагноз, то последствия могут быть трагическими.
В Ростове проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Прививки животным начнут делать с середины мая ветврачи Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных.
ИСТОЧНИК KP.RU