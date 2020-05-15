В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству

15 Май 2020 2020-05-15T11:00:46+03:00

Его снимут только в конце июня

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В Шолоховском районе Ростовской области специалисты зафиксировали рост случаев бешенства у животных. Губернатор региона пописал документ введении карантина. Его на сайте правительства.

Так, в хуторе Калиновский Меркуловского сельского поселения карантин действует до 28 июня 2020 года. Изменения касаются торговли домашними животными, проведения выставок животных, вывоза собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлова диких животных.

Заражение бешенством для человека смертельно опасно. В случае, если постращавшему не будет вовремя поставлен диагноз, то последствия могут быть трагическими.

В Ростове проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Прививки животным начнут делать с середины мая ветврачи Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных.

ИСТОЧНИК KP.RU