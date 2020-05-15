2020-05-15T11:12:09+03:00
Общество

В Ростовской области около тысячи дольщиков получат долгожданные ключи от своих квартир

Заключено соглашение о софинансировании
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области около тысячи дольщиков совсем скоро могут получить долгожданные ключи от своих новых квартир.В Ростовской области около тысячи дольщиков совсем скоро могут получить долгожданные ключи от своих новых квартир.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
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В Ростовской области около тысячи дольщиков совсем скоро смогут получить долгожданные ключи от своих новых квартир. Как рассказали в региональном правительстве, накануне, 15 мая, было заключено соглашение о софинансировании для восстановления прав донских дольщиков.

В документе говорится, что будут достроены квартиры или предоставлены компенсационные выплаты дончанам в 21 многоквартирном «проблемном» доме. Таким образом, помощь будет оказана почти тысяче пострадавших жителей Дона от действий недобросовестных застройщиков.

Напомним, проблемы обманутых дольщиков активно решаются на протяжении последних лет, в том числе за счет субсидий из бюджета области. А в прошлом году был создан региональный фонд защиты прав дольщиков. В частности, при помощи региональной поддержки достраиваются десять многоквартирных домов, семь из которых должны быть готовы уже к концу этого года. А на 2020-2021 годы предусмотрено 2,3 млрд рублей годы на завершение и ввод проблемных домов из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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