2020-05-15T11:52:23+03:00
Общество

На Дону с 15 мая в МФЦ можно получить все обычные услуги

Правда, прием пока будет вестись только по предварительной записи
Ольга ГОПАЛО
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Прием пока будет вестись по предварительной записи.Прием пока будет вестись по предварительной записи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 15 мая, в Ростовской области МФЦ возобновляют работу по полному перечню предоставляемых услуг. Однако пока просто так прийти на прием, как раньше, еще нельзя. Он будет вестись только по предварительной записи, а приходить необходимо только в указанный день и к назначенному времени.

При этом, посетителей с температурой 37 и более градусов, с явными признаками ОРВИ, а также не имеющих лицевых масок, в помещение центра не допустят. Также в целях соблюдения социального дистанцирования, не будут пускать и сопровождающих. Зайти в помещение МФЦ смогут только те дончане, которые непосредственно будут получать нужную услугу.

Однако при отсутствии крайней необходимости, рекомендуется пока отложить визит в МФЦ. Работа центров в штатном режиме будет возобновлена при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.

ВАЖНО

Записаться на прием в МФЦ в Ростове-на-Дону можно по телефону: +7 (863) 282-55-55, на интернет-портале или с помощью мобильного приложения «МФЦ РО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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