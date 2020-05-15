2020-05-15T12:12:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство новых заболевших "ковидом" - люди среднего возраста

Почти 35% от новых случаев приходится на молодежь
Дадаян Давид
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Меньше всего случаев заражения среди людей преклонного возраста. Фото: Архив "КП"Меньше всего случаев заражения среди людей преклонного возраста. Фото: Архив "КП"
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15 мая выяснилось, что среди новых случаев заражения, которых на Дону выявили 89 за последние сутки, большинство - это люди среднего возраста. На втором месте идет молодежь. Информацию сообщили на сайте донского правительства.

Так среди новых заболевших почти 39% - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Следом идут пациенте в возрасте от 18 до 45 лет - 34,7%. 11,6% приходится на возрастных жителей от 66 до 79 лет. Ровно столько же детей. Меньше всего людей преклонного возраста - чуть больше 3%.

Стоит отметить, что по традиции основная масса заболевших проживает в Ростове-на-Дону - 22 пациента. На втором месте по числу зараженных - Батайск, где зафиксировано 11 случаев. Шахты и Каменск-Шахтинскийна - по 6 случаев.

Лабораториями Ростовской области за сутки выполнено 3772 теста на коронавирусную инфекцию. Всего проведено более 64 тысяч исследований.

Напомним, что по состоянию на 15 мая 19 человек находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, так как самостоятельно дышать не могут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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