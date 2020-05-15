2020-05-15T12:56:28+03:00
Общество

Главный санитарный врач Ростовской области рассказал о заражении коронавирусом через еду

Людям следует соблюдать правилах безопасности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Передача коронавируса через еду маловероятна. Фото: Ульяна СкобейдаПередача коронавируса через еду маловероятна. Фото: Ульяна Скобейда
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Передача коронавируса через еду маловероятна, но возможна. Как рассказал главный санитарный врач Ростовской области, концентрация вируса в том случае ничтожна, даже если на еду подышал зараженный. Наибольшую опасность переставляет возможность заражения коронавирусом через посуду и предметы.

Сейчас в обсерваторах при кормлении пациентов используется одноразовая посуда, которая потом утилизируется

- Заведения общепита относят к объектам с высокой категорией риска распространения инфекции, - отметил Евгений Ковалев.

Главный санитарный врач Дона привал людей соблюдать правила безопасности при посещении общественных мест, чтобы не допустить распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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