Роскошные угли: в Ростове на западном сгорел "Мерседес"

15 Май 2020 2020-05-15T12:57:12+03:00

Не исключено, что это был поджог [видео].

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В Ростове-на-Дону огонь уничтожил белый "Мерседес-Бенц". Происшествие случилось на Еременко вблизи дома № 101 в ночь с 14 на 15 мая. Кто-то из очевидцев снял на видео горящий автомобиль и выложил в сеть. Ролик появился в одном из популярных городских пабликов.

На кадрах видно, как постепенно огонь распространяется по всей площади дорогой иномарки. Спустя несколько минут пламенем объят уже не только капот, но и весь кузов авто. Рядом стоят машины, которые могут пострадать, если огонь перекинется на них.

Кто-то из очевидцев вызвал на место спасателей. Как сообщили в регионально МЧС, сообщение поступило в 23:45, а через 10 минут пожарный расчет уже боролся с огнем.

- Площадь возгорания составила 2 метра. Пострадавших нет. Огонь ликвидировали четыре человека, - отметили в спасательном ведомстве.

Добавим, сотрудники МЧС не исключают, что причиной возгорания мог быть поджог. Если это окажется правдой, то в деле будут разбираться уже правоохранительные органы. А пока владельцу белой иномарки остается только подсчитывать убытки. Восстановить автомобиль вряд-ли получится.

На Ерёменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU