2020-05-15T13:19:11+03:00
Общество

Тайно принимавшую клиентов парикмахерскую оштрафовали в Ростове

В заведении пренебрегли запретами властей
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Штрафы за нарушение самоизоляции выписали всем присутствующим. Фото: vk.com/rostovnadonuШтрафы за нарушение самоизоляции выписали всем присутствующим. Фото: vk.com/rostovnadonu
Изменить размер текста:

В донской столице во время «карантинного рейда» правоохранители обнаружили парикмахерскую в Северном жилом массиве, подпольно принимавшую людей несмотря на строгие запреты властей оказывать услуги в период самоизоляции.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в заведении по адресу Добровольского, 30/1 в момент визита инспекции были клиенты. В результате протоколы по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» выписали восьми горожанам.

При этом, как ранее стало известно «Комсомольской правде — Ростов», ждать когда в донском регионе откроются салоны красоты осталось не так и долго. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции работать они будут не так как обычно, а с оглядкой на меры безопасности.

По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, пока там смогут только делать стрижки, укладки и проводить уход за волосами. Остальные процедуры, когда невозможно защититься или когда необходим контакт с лицом клиента, временно производиться не будут. Кроме того, чтобы избежать ажиотаж среди посетителей, принимать клиентов будут только по предварительной записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области салоны красоты смогут работать после 22 часов вечера

Об этом озвучил главный санитарный врач региона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабитель в лифте напал на ростовчанку
"Такие формы вызывают зависть!": Татьяна Котова показала потрясающую фигуру
В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в «ГАЗель»
Из Ростовской области не выпустили 16 тысяч шариков для пейнтбола
В Ростовской области прокуратура вступилось за сторожей, которые получали зарплату ниже МРОТ
Гандболистка «Ростов-Дона» Марина Судакова переходит в ЦСКА
В Ростовской области начали принимать отходы на площадке временного накопления в Мясниковском МЭОК
Вирусы уничтожают опухоль: Анастасия Заворотнюк стала добровольцем экспериментального метода лечения рака
В Ростовской области возобновлены междугородные автобусные перевозки пассажиров
Тайно принимавшую клиентов парикмахерскую оштрафовали в Ростове
Руководителя Южного СУТ СК Максима Ткаченко уволили с поста
Роскошные угли: в Ростове на западном сгорел "Мерседес"
Главный санитарный врач Ростовской области рассказал о заражении коронавирусом через еду
В Ростовской области салоны красоты смогут работать после 22 часов вечера
Большинство новых заболевших "ковидом" - люди среднего возраста
На Дону с 15 мая в МФЦ можно получить все обычные услуги
Осужденный серийный маньяк "Суворовского" не согласен с решением суда о пожизненном заключении
В Ростовской области около тысячи дольщиков получат долгожданные ключи от своих квартир
В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству
В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей