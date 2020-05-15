Тайно принимавшую клиентов парикмахерскую оштрафовали в Ростове

15 Май 2020 2020-05-15T13:19:11+03:00

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В донской столице во время «карантинного рейда» правоохранители обнаружили парикмахерскую в Северном жилом массиве, подпольно принимавшую людей несмотря на строгие запреты властей оказывать услуги в период самоизоляции.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в заведении по адресу Добровольского, 30/1 в момент визита инспекции были клиенты. В результате протоколы по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» выписали восьми горожанам.

При этом, как ранее стало известно «Комсомольской правде — Ростов», ждать когда в донском регионе откроются салоны красоты осталось не так и долго. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции работать они будут не так как обычно, а с оглядкой на меры безопасности.

По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, пока там смогут только делать стрижки, укладки и проводить уход за волосами. Остальные процедуры, когда невозможно защититься или когда необходим контакт с лицом клиента, временно производиться не будут. Кроме того, чтобы избежать ажиотаж среди посетителей, принимать клиентов будут только по предварительной записи.

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Об этом озвучил главный санитарный врач региона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU